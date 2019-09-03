外科名醫江坤俊在醫師好辣節目分享病例。(圖/醫師好辣）

運動時曾發生身體不適嗎?外科名醫江坤俊表示，他診治過一男性大學生打完籃球後，肚痛到臉色發白蹲在地上，緊急送醫，一度被誤認為盲腸炎，但切開肚子一看，嚇小腸轉了5、6圈，裡面有一顆4公分小腸腫瘤。

江坤俊日前在節目《醫師好辣》上分享此病例。他表示，一名年紀才20出頭的男大學生，很愛打籃球，某次打完後，因肚子痛臉色發白蹲在一邊，朋友趕緊送醫，一開始醫護人員以為是盲腸炎，但外科醫生壓男大生肚子即發現不對。

他說，一般盲腸炎痛點在腹部右下方，該名男大生卻在肚子正中央底下，經做電腦斷層掃描，竟在肚臍看到「貓頭鷹的眼睛」，即小腸一直轉，轉得像漩渦一樣，約轉5、6圈；腸扭曲多發生在開過刀人身上，主因是腸沾黏會讓腸子怪怪蠕動、會這樣轉，男大生很年輕，理應不會這樣。

江坤俊表示，經動刀切開男大生肚子，發現小腸已變色，須整段切掉，但在把腸子割開時，就看到一個4公分小腸癌症，他告訴男大生媽媽「這其實不是什麼壞事，要不是腸子扭轉的話，可能等兒子發現後，整個肚子都已經是癌細胞了」。

江說，男大學生可能是腫瘤卡在小腸，才會在激烈運動時發生腸子扭曲情況。

(中時電子報)