路透社2日披露，聲稱取得香港特首林鄭月娥上周與商人會面的錄音，當中林鄭月娥表示，她已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職。林鄭月娥今(3)日出面開記者會表示，「離開也許是最簡單的選擇，但我的團隊和我決定要留下來，為香港服務，我知道這不是一條輕鬆的路，但我會和香港人與我的團隊一起走下去。

據昨日路透報導，在該閉門會議上，林鄭月娥說由於事件已演變成國安問題及主權問題，加上中美關係緊張，她現在只有「非常有限的空間」解決危機。她以英文表示，若可以選擇，第一件事就是辭職，並深深道歉。她說，中央沒有定下死線要在十一國慶前解決危機，亦說北京絕無計劃出動解放軍。

香港特首林鄭月娥3日出席行政會議前表示，從無向大陸提出請辭。並說，閉門聚會的對話不可引述和轉述，對此表示失望。

她強調，由開始至現在並無向大陸提出請辭，她仍然認為可帶領團隊走出困局。經歷過兩個多月，情況嚴峻，也未知幾時可走出困局，但她仍有信心、有承擔，認為可帶領團隊，並不存在自己很想辭職而不能辭職的矛盾。

她表示，作為行政長官，她經歷了一些心路歷程，在私人聚會分享，儘管個人情緒有大波動，但最終決定仍是以是否幫香港走出困局作為最大考慮。

(中時電子報)