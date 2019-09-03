民進黨立委今年提案，擬修正「家事事件法」，「法院處理涉及未成年子女相關案件時，應連結相關資源…，接受免付費之親職教育」，如未接受親職教育，還可處1萬元至5萬元罰鍰，勵馨基金會等團體今天疾呼，應思考的是提升親職教育的課程內容，而如修法後離婚訴訟的親職教育課甚至比兒虐施暴者要上更多課，反而會汙名化離婚家庭。

台灣每年平均超過5萬對夫妻離婚，其中約有7500名、15％的夫妻會走到法院訴請離婚。民進黨立委鍾佳濱提案擬在「家事事件法增訂第十條之一條文」修法，新增「法院處理涉及未成年子女之家事調解、訴訟或非訟事件時，應連結相關資源，並通知未成年子女之父母、監護人或其他協助照顧子女之關係人，接受免付費之親職教育、輔導或諮商…」，未上課更要罰1萬元至5萬元。目前該提案已通過一讀，仍待委員會審議。

民進黨立委鍾佳濱等人提案指出，「我國近日兒虐事故頻傳，而此等事故多發生在離婚家庭…」，勵馨基金會社諮部總督導杜瑛秋認為，這完全是汙名化離婚家庭，從勵馨服務經驗中，為數不少的婦女選擇離婚，是在忍無可忍的家暴處遇中訴諸法律以保護自己，強制親職教育恐怕會為離婚家庭貼上「親職能力差」或「易發生兒虐」的汙名化標籤。

兒盟政策中心主任李宏文說，兒童及少年福利與權益保障法102條規定，如涉及施虐者應強制親職教育4小時至50小時，未上課要處3千至3萬元罰鍰；而此次修法上課是6小時以上的親職教育，未上課更要處1萬元至5萬元罰鍰。「離婚家庭比施虐者更應接受親職教育？」這完全是汙名化離婚家庭。如果要照顧兒童，不如落實未成年子女照顧規劃。

「不是否定親職教育的功能」，勵馨基金會執行長紀惠容認為，但與其強制親職教育更應提升課程實質內容，現行法院的親職教育往往是排排坐，無法吸引家長上課、強制上課時往往是死氣沉沉，甚至還有講師是用恐嚇式的方式，提供合適的親職教育內容更為重要。

(中時 )