換瑜傳言不斷 吳敦義駁斥並怒告《上報》記者誹謗 10:512019/09/03 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義今早決定將對《上報》的楊姓撰稿記者提告誹謗罪。(黃福其／攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【全場直播】中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動 ｜2019.09.03 鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢明顯，《上報》日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一，曾透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。此訊息經連日發酵，國民黨繼日前發聲明駁斥該消息，重申韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏220總統大選，黨主席吳敦義今早也決定將對《上報》的楊姓撰稿記者提告誹謗罪。 郭想選黨魁？黃暐瀚：小心被丟鞋 駭人！她曝：綠營將用這招對付郭 (中時 ) #2020大選 #總統 #國民黨 #吳敦義 #韓國瑜 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 成功一定有我 朱稱不求任何位置 04:102019/08/31 政治要聞 韓國政顧問團 前進美台國防會議 04:102019/09/01 政治要聞 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 難道中華民國不是中國？ 04:102019/09/02 時論廣場 國民黨若敢「換瑜」 林佳新嗆回敬這殺招 10:392019/09/02 政治 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 換瑜說若為真！韓直言國民黨腦袋進水 04:102019/09/03 政治要聞 新聞透視》換瑜說甚囂塵上 黨主席清白不容置疑！機關算盡黑過頭 吳該強硬提告 04:102019/09/03 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 換瑜？董智森賭1千份雞排 - 政治 沉痛！陳揮文：韓別再講三八話了 - 政治 駭人！她曝：綠營將用這招對付郭 - 政治 郭想選黨魁？黃暐瀚：小心被丟鞋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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