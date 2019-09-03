【全場直播】中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動 ｜2019.09.03

鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢明顯，《上報》日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一，曾透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。此訊息經連日發酵，國民黨繼日前發聲明駁斥該消息，重申韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏220總統大選，黨主席吳敦義今早也決定將對《上報》的楊姓撰稿記者提告誹謗罪。

(中時 )