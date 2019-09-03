香港女星阿嬌(鍾欣潼)去年揮別坎坷情史，樂嫁「醫界王陽明」賴弘國，沒想到結婚才一年就遭大陸微博主爆男方在IG關注網紅正妹，甚至疑似握有他「約炮出軌」證據，說他趁阿嬌不在台灣時偷吃，消息一出引發外界譁然，事後阿嬌與賴弘國雙雙在微博否認，男方更發聲明表示將透過法律途徑捍衛名譽，而昨深夜劇情急轉直下，有疑似爆料者的網友出面，貼出手寫信道歉招認「是我捏造事實」。

賴弘國公布律師聲明。(翻攝自新浪娛樂微博)

阿嬌老公賴弘國被爆疑似趁老婆不在台灣偷約炮，夫妻倆事後高EQ簡單po文否認，而賴弘國昨晚則是貼出律師聲明，表示這些不實消息已經造成當事人名譽嚴重受損，要求刊載假消息者立即停手並刪除圖文，否則將透過法律途徑追究責任，而強硬的手段立刻都到了成果。

今(9/3)凌晨，自稱是最初爆料者的網友發了文，上傳了道歉手寫信，解釋他有個朋友非常喜歡阿嬌，無意間發現了賴弘國關注網紅IG，當時他們並不知道該網紅是賴弘國的客戶，因此2人氣極一時衝動就將關注的截圖發給了微博營銷號，只是「我們完全不知道營銷號會發出，發現後馬上叫他刪除，並告訴他後果會很嚴重」，結果跟對方溝通1個多小時無效，爆料文章始終沒刪，直到賴弘國發聲明要追究法律責任，一早兩名網友才發現文章終於刪除，但似乎內容以散布出去。

對於這次衝動的行為，爆料網友懺悔表示「我們對自己的行為深感愧疚」，特別對於給賴弘國及阿嬌造成嚴重的傷害感到自責，也知再怎麼道歉都難以彌補，「這些不是事實的話對你們造成的不良影響和傷害，本人萬分愧疚和抱歉，保證吸取教訓，日後將謹言慎行」。

(中時電子報)