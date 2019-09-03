內政部表示，國人違法擔任中國大陸社區主任助理，依兩岸條例規定開罰，33人中已有26位繳納罰鍰。內政部呼籲，國人應正視陸方統戰風險，以確保台灣安全與民眾福祉。未繳罰款7人陸續將移送強制執行。

內政部表示，國人違法擔任中國大陸社區主任助理的查處，已在今年3月到6月間進行4波處罰，共有33人被裁罰新台幣10萬元罰鍰，至今已有26人繳納，其中1人分期繳納，對於未繳納罰鍰的7人，今年8月初已將3人移送強制執行，其餘4人將於近日移送。

內政部強調，中國大陸社區居民委員會是基層政權行政組織，國人擔任陸方社區主任助理職務，違反兩岸條例規定。中國大陸前以廈門海旅海安服務公司聘用，現以基金會形式聘用，均是規避我國法令，拉攏吸納國人作為陸方統戰宣傳看板，呼籲國人不應隨陸方起舞，儘速停止擔任相關職務，堅守我國自由、民主價值，共同維護臺灣利益與安全。

(中時 )