據路透社報導，我國太平洋友邦索羅門群島自新政府上臺後，外傳改向與陸建交傳聞不斷，目前已組成一支部長級小組與陸會談，最快可能本周宣佈與陸建交。對此，但立委羅致政表示，北京再挖角我邦交國，或與近期香港局勢有關，只要香港愈亂，也會逼大陸對台動手。

據路透社報導指出，負責評估與台灣關係的專案小組剛結束與大陸建交的太平洋國家訪問行程，索國8位部長與總理私人秘書8月中旬就前往北京訪問。索羅門群島國會外交委員會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）說，現政府對改變外交關係有一定的想法，「完全不難想像這支專案小組會如何提供建議」，專案小組最快本周就會公佈他們此行的建議成果。

據《美國之音》2日報導，民進黨立法委員羅致政表示，目前傳出台灣與索羅門群島邦交不穩的消息或許與香港局勢有關。他說，中共目前對台灣的外交攻勢，也反映在香港的立場上，香港的局勢如果越亂，也會逼北京對台灣動手。但他也強調，大陸對台的外交打壓從來就沒有停止過。

不過報導也指出，政治大學外交系教授黃奎博所羅門群島今年6月曾設立一個跨黨派小組，就是否與台灣斷交進行評估，當時傳出的消息是他們應該會和台灣繼續保持關係，但那個消息可能是索國國會裡面多數的決議，現在比較傾向於和北京建交。

至於台索斷交是否與香港有關，黃奎博認為，北京挖台灣邦交國索羅門群島的動作不一定與香港有直接聯繫，並表示北京強取索羅門的話，會讓台灣一部分人認為，如此台灣就更應該借著援助香港，支援香港來對抗北京。

對於當前臺索外交恐生變，外交部發言人歐江安2日表示，台灣與索羅門群島目前互動正常，但承認索國的確正在評估是否轉而承認北京，與大陸建立外交關係。

(中時電子報)