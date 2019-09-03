遊騎兵3日意外完封洋基，結束了洋基打線長達220場的恐怖統治。明星左投麥納(Mike Minor)成為焦點人物，事實上他可能是今年美聯最厲害的投手。麥納12勝8敗、自責分率3.12並不突出，但他勝利貢獻值(WAR)7.0高居大聯盟投手之冠，超過太空人韋藍德(Justin Verlander)的6.7。

去年國聯投手狄葛朗(Jacob deGrom)僅有10勝9敗，多虧了他10.1的勝利貢獻值與超低自責分率，成為史上勝投最少的賽揚獎得主。麥納有這麼強嗎？其實他自己也很納悶，「你們看看韋藍德和寇爾(Gerrit Cole)每場都那麼厲害，我感覺他們比我強耶。」

因為勝利貢獻值的計算就是為了避免「成敗論英雄」，這個數據會考量各球隊的打擊火力、守備能力、場地因素造成的影響。被牛棚搞掉的勝投、被打線解套的敗投都逃不過這道檢驗，衡量的是那位球員真正對球隊的貢獻。

今年這張榜單前3名依序是道奇貝林傑(Cody Bellinger)、天使卓奧特(Mike Trout)、遊騎兵麥納。除了道奇之外，天使與遊騎兵都戰績不佳，但是無法抹滅麥納在投手丘上的貢獻。貝林傑預定國聯MVP，卓奧特預定美聯MVP，麥納雖拿不到賽揚獎(預定韋藍德)，聯盟第一強投這個名號他還是當得起的。

麥納究竟有何本事？大聯盟官網分析，麥納的直球轉速(2645/每分鐘)在全聯盟先發投手裡排行第一，甚至稍勝韋藍德(2577)。高轉速直球的下墜少、拋物線較不明顯。洋基弗雷塞(Clint Frazier)說：「麥納的直球時速92英里，但我實際感覺比那數字快很多。」

(中時電子報)