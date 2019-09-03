醫師建議民眾可以透過穴壓保養養髮。（馮惠宜攝）

天阿！33歲妙齡女竟然一年內掉光頭髮，甚至連毛囊都不見了，經中醫治療透過中醫調理、穴道按摩和運動，終於兩個月出現毛囊，慢慢長出細毛；中醫師指稱，該患者是先天性糖尿病患，平常很注重飲食養身，卻少運動，中醫從診脈發現他腎精不足、肝血虧虛，透過養肝血、補腎填精，讓他補養氣血，重新長毛。

中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科主任林榮志指出，不少人都有掉髮的問題，但該名女姓是少見相當嚴重的患者，她大約在一年前開始掉髮，最後掉到完全禿髮，連眉毛都掉光，第一次看診時，她包著頭巾來就醫，而眉毛則是畫的，仔細檢查其皮膚相當薄，幾乎毛囊都萎縮了，整個情緒相當低落。

經了解，該患者血糖控制相當好，平時飲食清淡，早睡早起，但是易驚醒，也少運動；林榮志指出，中醫對於落髮治療方向也以「養肝血、補腎填精」為主，另外再配以「疏肝、寧心、健脾」的藥物，養補氣血。

並透過按壓穴道如百會穴、耳尖上二根手指處的率谷穴，也建議她要一周至少2到4次的快走散步，經此兩個月，已開始走出細毛，她也開始有信心持續治療。

林榮志也強調，除了按壓穴道、運動外，要從根本上改善掉頭髮，還是得從心藥醫，不要有太大的精神壓力，保持心情愉快，才能夠有頭健康的秀髮。

(中時 )