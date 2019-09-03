基層盼韓朱配 三支穿雲箭拉弓抗分裂

新北市長侯友宜近來對於韓國瑜相關議題一向冷處理，不僅拒絕擔任國民黨新北市競選總部主委，還對韓國瑜9月8日的新北拜廟行表示「沒接到通知」，兩人關係似乎漸行漸遠；而據知情人士表示，侯朱陣營恐怕因韓國瑜的溝通方式大為不滿。

據鏡週刊報導，高雄市長韓國瑜在黨內整合這塊一直沒有進展，為了扭轉郭柯王三人合體造成的分裂危機，韓擬將與前新北市長朱立倫組成「韓朱配」，搶攻2020，更希望藉此打破「知識藍」與「草根藍」間的矛盾。

但朱立倫卻對此表示「不會要求任何位置，更不會談任何位置」，沒有正面的回應，再加上身為朱系人馬的新北市長侯友宜一再對韓選情「冷處理」，更加引發藍營內部的動搖。

而知情人士透露，表示「侯友宜私下對韓國瑜有所不滿」，主要是因為韓國瑜多次在媒體上片面放話，不管是接下新北市競選總部主委還是重啟核四的政見，都沒有事先跟侯友宜溝通、討論，引發兩人關係生裂。

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書上質疑，認為韓國瑜總是在媒體上放話的習慣實在對團結沒有幫助，連「打算約朱立倫見面」這種小事都還要透過媒體來傳話，這樣並不正確，「多做少說、多誠意少宣傳」，促進團結才是勝選的真諦；要打電話直接打，要見面直接約見面，討論如何團結拚大選吧！

(中時電子報)