大八博愛店原址傳出9月中旬將由新買家「聯上集團」進駐經營。（柯宗緯攝）

高雄老字號39年的大八大飯店，今年7月資金周轉不靈無預警歇業，近日市場傳出新東家「聯上集團」最快9月中將進駐大八博愛店。不過，先前大八的消費者迄今索討無門，有人辦喜宴預付5萬訂金也石沉大海，台灣消費者保護協會3日到大八門口舉牌抗議，呼籲大八踹共，盡速解決處理退款事宜。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，新團隊說要進駐只聞樓梯響，未來接手單位是否有能力概括承受先前的所有債務，誰也不曉得，如果大八只是拿新團隊將入主當成幌子，對消費者而言根本毫無意義。

消費者蔡小姐控訴，原本8月初向大八訂10桌婚宴，已經付了1萬元訂金，但業者說關就關，也不幫忙轉到其他飯店，雖然後來大八承諾退訂，但迄今沒有拿回半毛錢，同樣的受害者也有人喜宴付了5萬訂金，現在也沒人搭理。

住在大八附近的周小姐說，自己在大八消費1、20年，今年初還在旅展購入5萬餐券，陸續分賣給其他友人，現在身上還有10多張餐券，起初爆發歇業消息，致電給大八還有人接，對方說先別退，團隊會重新開始營業，誰知仍是一場空。

消費者蔣小姐同樣等了1個月，未看到大八飯店重新開業跡象，也未獲任何通知。8月29日打通電話後，大八飯店聲稱9月2日會開始裝潢，9月5日就會重新開始營業，請消費者考慮不要申請退費，但該說法無法讓人心安、相信。

台灣消費者保護協會質疑，大八飯店在7月新聞稿中，還說消費者權益不會受損，消費者若是將餐券寄回會在次月收回款項等。言猶在耳，電話卻是完全不通。一直說會有接手業者，迄今卻無任何業者出面承受，難道是大八飯店的緩兵之計？實際上只是要爭取時間落跑？

台灣消費者保護協會呼籲，大八必須盡快出面，並安排處理消費者退款的聯繫窗口；消費者手中若有陽信銀行履約保證的餐券，可向全省各地的陽信銀行分行申請退款。另也希望公部門硬起來，積極介入處理大八飯店後續賠償事宜，不應漠視消費者權益。

(中時 )