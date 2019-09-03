為感念國軍先烈犧牲奉獻，新北市長侯友今上午10時擔任主祭官，至淡水區忠烈祠舉辦秋祭典禮。（戴上容攝）

為感念國軍先烈犧牲奉獻，新北市長侯友今上午10時擔任主祭官，至淡水區忠烈祠舉辦秋祭典禮。典禮莊嚴肅穆，侯友宜代表向祠內奉祀的239名軍、警、消烈義士表達敬意，並向家屬致贈慰問。侯友宜對於不幸殉職薛警心疼表示，萬般不捨，在尊重家屬意願的前提下，全力協助辦理讓薛警入祀忠烈祠。

典禮在警察樂隊及國軍樂團的樂聲中進行，市長侯友宜表情嚴肅，向烈士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，現場包括新北市議會、各機關、軍方代表及烈義士家屬共計約300餘人，齊鞠躬致意緬懷先賢烈士，並向家屬致贈慰問，烈義士家屬則以白玫瑰花代替祭祀用香。

媒體詢問先前追捕毒蟲不幸殉職薛定岳，侯友宜心疼表示，萬般不捨，很感激基層員警付出，將在尊重家屬意願的前提下，全力協助辦理讓薛警入祀忠烈祠。

民政局長柯慶忠表示，新北市忠烈祠設立於民國42年，共奉祀239名軍、警、消等烈士及忠勇義士，每年9月3日軍人節會舉辦秋祭大典緬懷烈士亡靈。

(中時 )