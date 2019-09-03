疾病管制署今（3）日公布台南市新增1例本土登革熱病例，個案為居住南區喜東里50多歲女性，近期未出國，由於台南市最近3例都是二採登革熱抗體陽轉而確診，在沒有急性病例增加下，代表台南市的疫情已趨緩和。

今天新增個案在8月20日出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，因症狀未改善8月22日再次就醫並通報，於9月2日二採登革熱抗體陽轉而確診。

個案平時主要於住家與東區東門里工作地活動，依照台南疫情現況研判其於工作地周邊感染的機會較高。衛生單位今天再度在東區東門里、南區喜東里進行戶外半徑100公尺化學防治工作。

台南市從8月24日、8月31日與今天的新增本土登革熱個案皆是二採確診，加上近半個月來已無新增急性病例，疾管署副署長羅一鈞指出，這顯示防治有了成效，使得疫情沒有擴大、也無快速增加的病例。

今年以來，國內累計77例本土登革熱病例，其中高雄市51例、台南市22例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有352例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

(中時 )