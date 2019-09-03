太電公司前董事長孫道存，已因太電掏空案入監服刑，仍依舊官司纏身，孫因另遭調查局查出，涉嫌長期挪用太電旗下的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會資金，總金額上億元，作為繳納二審民事訴訟費數百萬元等私人用途，據了解，孫道存已坦承侵占，台北地檢署今依侵占罪嫌起訴孫道存。

纏訟13年的太平洋電線電纜公司掏空案判決定讞，太電前董事長孫道存偽造文書判刑3年、前財務執行長胡洪九涉背信判刑14年6月，併科罰金10億元。北檢於前年9月29日傳喚孫道存、胡洪九2人入監，孫日前2度申請假釋遭駁回。

檢方調查，孫道存明知太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會，依規定不得挪用，竟自2012年至2018年間，利用職務機會循環挪用2個基金會的資金，作為私人用途，金額累計超過上億元。

事後，孫道存在每年主管機關審查基金會帳戶前，回補挪用金額，案經調查局台北市調查處清查發現，移送北檢偵辦。

北檢曾提訊孫道存說明，孫坦承私用基金會資金，作為私人用途及周轉，曾用來支付他二審民事訴訟的費用數百萬元。檢方認事證明確，今依法起訴。

(中時 )