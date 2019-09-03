黃之鋒在接受媒體聯訪時表示，希望台灣的朋友可以繼續支持香港；他並指出，香港人的心裡最希望民主在香港萌芽，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。（陳麒全攝）

香港眾志秘書長黃之鋒3日受邀抵台訪問，他在桃機受訪時表示，香港已經感受到一國兩制是完全崩潰，看不到一國兩制的未來，希望台灣的朋友可以繼續支持香港，希望在10月1日前，能獲得台灣朋友更大支持，同時也談到香港人的心裡最希望民主在香港萌芽，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。

香港反送中運動持續延燒，黃之鋒8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日上午搭乘長榮航空公司班機，從香港抵達桃園國際機場。

黃之鋒在桃機接受媒體聯訪時表示，這次來台有3個目的，第ㄧ是希望與臺灣朋友分享香港情況，特別是香港大搜捕與緊急法對香港抗爭的影響。第二，希望台灣對香港的朋友有人道援救機制，想聽聽台灣的立委與其他政黨對此事看法及意見，希望可對香港人有更多支持與實質上的幫助。第三，香港抗爭二個月，希望10月1日前有更多台灣的朋友、社會動員出面聲援香港。

黃之鋒指出，香港和台灣同樣面對中共、北京的壓迫，彼此也是命運共同體，香港已經感受到一國兩制是完全崩潰，香港已經看不到一國兩制的未來，希望台灣的朋友可以繼續支持香港。對於香港特首林鄭月娥下台的問題，他表示，送中條例是否會撤回、香港的警察是不是會繼續會暴力打香港人、香港是否有民主選舉，這3件事是由習近平確定而非林鄭，因此最關鍵的就是北京到底要躲在香港警察後面到什麼時候。

黃之鋒說，目前香港有大學生、中學生出來罷課，未來的9月中和10月1日前都有抗議活動，也希望台灣的朋友也可以支持香港，因為「今天香港、明天台灣」；但其實香港人的心裡希望所達到的未來的夢想則是「今天台灣、明天香港」，讓香港有一天可以成為一個有民主、有自由的地方。

黃之鋒此行將拜會民主進步黨中央黨部，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人進行閉門會議，會後則召開記者會；並於晚間，應交通部長林佳龍成立的光合基金會邀請，出席在台中舉辦「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談。

(中時 )