九三軍人節向軍人致敬活動現場(記者季節攝)

有媒體報導宣稱國民黨主席吳敦義派遣張顯耀向大陸傳達國民黨可能撤換總統候選人韓國瑜的訊息，對此吳敦義今日再度否認，被問到是否將對爆出此說的媒體提告時，吳敦義表示若報導是惡意的，且妨礙國民黨的信譽跟信任，當然會提告，有人亂講話不提告怎麼行！

吳敦義還說，他在國民黨中常會已經宣布過，不會「換瑜」，不會重蹈2016換柱的痛苦。他也否認有請張顯耀把選舉民調資料帶去大陸，「絕對沒有這種事」，請張顯耀去大陸是去溝通能否重新開放陸客來台自由行。至於跟郭台銘溝通，都是由國民黨副主席郝龍斌出面，沒有派張顯耀，不會找一個沒有黨職的人去談。

吳敦義是在出席國民黨主辦的九三軍人節向軍人致敬活動時，接受媒體聯訪發表上述言論，稍後他上台致詞時也高度肯定軍人對於保家衛國和在九二一地震與八八風災時救災的貢獻，希望讓台灣殖民史觀下架，讓中華民國史觀重新升起。

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林奕華、李彥秀、蔣萬安、童惠珍、許毓仁、賴士葆、陳玉珍，與黨籍立委參選人林郁方、李永萍，及前台北縣長周錫瑋等人也到場參與，活動主持人台北市議員王鴻薇與藍委李彥秀、前台北市副市長李永萍致詞時都強調要大家明年支持韓國瑜，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也指出，台北市黨部在吳敦義主席領導下會繼續挺韓到底。

周錫瑋則指出民進黨想要毀滅中華民國，還破壞司法與經濟，因此明年目標就是拉下蔡英文，初選結束已確定由韓國瑜代表國民黨參選總統，任何人脫黨參選或助選就是幫助蔡英文當選，這樣的人就是中華民國的叛徒，蔡英文根本不承認中華民國，哪有資格做中華民國總統？

(中時 )