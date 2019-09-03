民進黨選戰頻打「芒果乾」（亡國感），連負責操盤的行政院前副院長林錫耀都表示，「最可怕的敵人就是對岸老共」，這點讓國民黨總統競選總部副執行長孫大千相當質疑，對於民進黨，老共真的是「最可怕的敵人」嗎？

孫大千在臉書上表示，蔡英文在今年選戰多次「撿到槍」，但她沒注意到的是，這些「槍」卻都是老共丟給她的；孫大千更舉出現在蔡英文「殷切期待」老共丟給她的四把槍，分別是：

第一把槍：香港「反送中」運動全面失控，迫使北京政府強力鎮壓。

第二把槍：川普政府在軍事或政治上加碼台灣，挑釁中國大陸，導致北京政府必須做出反應。

第三把槍：北京政府再度挖角台灣的邦交國，緊縮台灣的國際生存空間，造成台灣人民的窒息感。

第四把槍：重演2016年的「周子瑜事件」，利用大陸網友現今高漲的民族主義情緒，刻意製造事端，點燃兩岸網友的戰火。

這四把槍都要仰賴北京政府的配合，如果沒有了北京政府，真不知道蔡英文要如何選下去；孫大千反問，對民進黨來說，老共真的是「最可怕的敵人」嗎？

(中時電子報)