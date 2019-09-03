教育部推動友善校園政策，也照顧更多特教學生！國教署表示去年在國立南投特殊教育學校、國立清華大學附設實驗國民小學、台中教育大學附設國民實驗小學三校試辦「共融式遊樂場」，今年7月也與試辦學校檢討成效，後續將規畫成立諮詢小組，持續推廣至其他學校，讓更多學童受益。

國教署指出，校園遊具除了遊戲功能，也應兼具各種感官與認知能力的教育性質，讓孩子認識彼此的相似與相異之處，進而學會尊重與包容。然而，許多學校遊戲場缺乏無障礙環境設計，遊具選擇也沒有考量身心障礙或特殊需求兒童的需要。自107年協助學校推動「共融式遊樂場」，讓三所學校提供特教生與普通生融合教育的情境與場域，成效良好：清大附設實小TOS校區在校方、師生及專家共同努力下，設置了豐富的感官遊具，更妥善保留採光、綠地、校樹等大自然元素，讓校園更加友善。

清大附設實小校長温儀詩表示，該校TOS校區共融式遊具獲教育部補助，共投入近200萬元經費，從規畫到設計均來自於校區師生的發想，92坪左右的空間融合了校區的特殊空間規畫，設置溜滑梯、鳥巢式共融鞦韆、雙人鞦韆、樹型爬網及爬網隧道等遊戲器材，並將一樓陽光、綠地與樹留給校區幼兒園到小學六年級學生。

清大附設實小TOS校區羅老師也表示，校內增建了共融式遊戲場後，除為學生的下課時間增添樂趣，特殊生更可以訓練肌耐力。班上一位腦麻學生剛開始不敢攀爬，且因肌耐力不足，無法一次爬完全部繩網；但經過教師陪伴，不斷自我挑戰，學期末時已成為「攀爬好手」，每節下課都到遊具報到，也可獨立爬完全部遊樂設施。「很高興看見共融式遊具提供學生訓練，帶來十足樂趣。」

温校長指出，感謝教育部除補助經費，並協助提供專家學者建議，圓了校區師生搭建遊戲場的夢想。共融式遊戲場的建置，學校能更有效的運用有限的校園空間，使校園環境更多元化及趣味化，並且增加身障兒童與一般兒童的互動，不分年齡，達到共融友善環境的目標。

(旺報 )