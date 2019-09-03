提告媒體不實報導記者會。（影片來源：國民黨臉書）

有媒體日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。此訊息經連日發酵，已對國民黨造成嚴重傷害，國民黨不忍了！決定開告此媒體記者，網友得知消息後，湧入臉書大讚國民黨終於做對了！

據《上報》昨（1）日的獨家報導，吳敦義曾透過張顯耀於8月15日私下拜會郭台銘，傳達韓國瑜最後可能會「選不下去」，盼郭能當國民黨的「備胎人選」；而先前張顯耀赴大陸見國台辦主任劉結一時，也向對岸表達「韓會選不下去」的訊息。

對於此報導，國民黨今召開記者會表示，吳敦義絕對沒有派張顯耀提供劉結一所謂的機密民調，也沒有向劉表達韓選不下去的決心，吳敦義更沒派張顯耀去向郭台銘談換瑜的事情，吳敦義一再強調，代表他去談的只有郝龍斌而已。國民黨認為，撰寫該報導記者沒有盡到求證的事實，國民黨決定開告該名記者。

對於國民黨應起來開告，網友湧入臉書，大讚國民黨做對了，就是要硬起來對付不實謠言，捍衛國民黨的聲譽。

(中時電子報)