大陸限縮旅客來台，8月起暫停發放來台個人簽證，據統計資料顯示，8月來台陸客已有明顯降低，與7月比較，團客減少16.7％、散客減少38％、總數減少28.9％。

海峽旅遊交流協會日前證實，目前開放台灣自由行的47個城市，包括北京、上海、廈門、天津、重慶、南京等，將自8月起暫停發放來台自由行個人簽證，赴台旅客均須辦理團體簽證。

據移民署統計資料顯示，8月來台陸客團客8萬2082人、散客8萬2228人，總數16萬4310人。與上月比較，團客減少1萬6528人、散客減少5萬345人、總數減少6萬6857人，其中單日最高陸客共1萬981人、最低僅1162人。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，8月陸客含參訪、小三通人數，推估約22萬2489人，較上月減少6萬6875人、33.28％，由於9月起大陸調整各省團客配額，預計9月陸客將大幅減少，推估會較7月減少17萬7749人、61.5％，產業衝擊將開始顯現。

另大陸近期已陸續公布各省份9月後來台旅客配額，每省遭砍幅度約落在2成左右，如寧夏每月配額為250名、上海3900名、廣東35700名、浙江54000名，不過大陸首都北京遭砍幅度卻特別高。

9至12月北京全省29間旅行社，每個月合計只有145個配額，平均一家業者一個月只有5個配額，相較於配額原本就比較少的寧夏，配額被減後每月還有200個配額，被列重點城巿的北京反而只剩145個，學者、業者都直呼誇張。

(中時 )