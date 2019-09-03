網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜總統後援會 前進總統府」)

高雄市長韓國瑜被指年輕選票匱乏，「韓粉」也遭批都是中老年人與同溫層。有大學生直言，自己父親是超級韓粉，被韓的愛心、苦民所苦與跳脫傳統政客的魅力吸引，讓自己也不禁好奇，故想了解大家們對韓的看法，再決定是否將手中關鍵一票投韓；更喊請大家，別因他是大學生就叫他「1450」。

網友在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」發文：「我是一個大學生，但希望大家不要因此就叫我1450，即使大選將近，我至今也還只是個中間選民，不知道這麼關鍵的一次選舉到底該投給誰。

發文網友指出：「就先拿我爸的例子來說，他告訴我，他從韓國瑜選市長的時候就不斷追蹤他、觀察他的言論，本來是想好好監督韓市長的作為。結果最後他發現韓市長不只有愛心，還能夠苦民所苦，且有跳脫傳統政治人物的魅力，政見也都非常創新，講話也一點都不官話。」

不僅如此，該網友更表示：「但因為我不確定我爸說的是不是客觀，所以我想問各位，大家都是什麼時候開始關注韓國瑜的？？除了中天以外，還能在哪些地方看見韓國瑜的好壞？大家最欣賞韓國瑜的哪一個點，有人跟我爸有一樣的想法嗎？」

文章一出，獲得熱烈回響。其他網友紛紛回應：「你畢業之後便要就業，用自己的心去感受，去傾聽韓國瑜所說的每一句話，他的神情態度，這就是所謂：聽其言，觀其行，別人的論述總含帶主觀，祝福你心開意解，創造新局，加入韓國瑜的行列。好青年謝謝你！」「年輕人，現在除了中天以外，其他的電視台都在黑韓，這是正常國家電視台該有的客觀公平性評論嗎？你爸是對的，因為別人說謊他絕對不會說謊」、「這位同學有主見，不像有些同學，人云亦云，讚！」

(中時電子報)