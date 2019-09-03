為培育原住民青年參與部落創生、社區發展與族群公共事務，教育部青年發展署於今年辦理2場「原鄉部落參與行動探索營」，引導原民青年透過參與3天2夜探索營，實地探查、認識地方創生與社區發展實踐案例，未來能以實際行動投入原鄉工作，轉化為部落與族群發展的新動力。探索營分別在10月18至20日及11月1至3日各舉辦1場，歡迎18至35歲原民青年踴躍上網報名。

為深化原民文化的傳承及保存，青年署精選嘉義樂野、山美、茶山部落以及台東石山、鸞山、桃源部落等原鄉部落，作為這次部落創生典範據點，希望透過實地參訪與部落經驗交流，讓原民青年瞭解部落文化及產業的發展歷程。此外探索營也安排青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」介紹及工作坊課程，希望透過教導計畫撰寫與影片拍攝技巧，深化青年回鄉扎根的基礎知能。

工作坊及課程成果回饋時段，也邀請Changemaker計畫中的原民青年現身說法，如台東縣布農族「東布青」青年團隊，胡克緯及部落青年共同成立非營利組織，透過開辦部落學校、出版地方刊物、族語歌謠採集教唱、製作部落傳說故事繪本等行動，串聯台東部落青年；台東關山Parupu部落的阿美族青年江長銓與在地青年組成「拉議員Lakiing」團隊，自106年發起回鄉行動，團隊今年將以傳承酒麴知識為媒介，開設糯米酒文化課程，希望建立部落農產加工產業，同時也引導青、少年參與稻草、竹藤編製工藝課程，希望以青年力量翻轉在地，重新建立Lakiing青年階級的在部落的地位。

報名將於9月15日截止，歡迎對部落公共議題及產業發展有興趣的18至35歲原民青年踴躍上網報名，每梯次原則錄取25人，總計50位原住民青年。更多活動資訊，請至青年署官網或國立東華大學原住民族課程發展協作中心臉書查詢。

(旺報 )