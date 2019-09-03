侯友宜今出席市政活動，對於王金平證實換瑜說，強調不想聽、不想說。（譚宇哲攝）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計9月8日到新北市造勢，新北市長侯友宜昨再被媒體追問是否出席，侯友宜重申，自己至今還沒收到通知，現在還是以市政做最大的優先，強調離選舉還有一段時間，大家好好把自己的事做好才最重要。商發院商業政策所長杜震華在臉書問，侯友宜，請問您是「白色力量」的嗎?

台灣經濟研究院顧問杜震華在臉書問，「請問侯市長，您是白色力量、無黨籍嗎? 您在選新北市長時，別人也都行程滿檔耶！但都排除萬難，來為您打氣加油 ，塑造同一政黨、榮辱與共、同舟共濟的團結形象耶！」

杜震華再問侯，「為何您選前和大家同黨，選後就變成無黨籍、白色力量? 到周末放假還說以市政為重，要三請四請抬出媽祖的鑾轎，您才能放下身段、為同志現身嗎? 這是同一政黨的嗎?」

杜震華說，若是同一政黨 ，別說沒有通知，一聽到同志要來，不是會馬上主動聯絡，看看需要甚麼配合的嗎? 即使是小朋友都知道，這樣做人神明也會不齒，您下次還能選，還有人願意為您抬轎嗎?

杜震華表示，「您不知道，若無各方英雄好漢前來幫忙相挺 ，您個人真有通天本領嗎?為何當前台灣政治，盡是只想玩兩年政治的短視人物? 但您可知道，台灣民眾無論黨派，最痛恨這種刻薄寡恩的政客嗎?」

杜震華說，「看來，您和藍軍只是偶然相逢在黑夜的海上，您有您的，藍軍有藍軍各自的方向，大家記得也好，最好趕快忘掉，在去年底交會時互放的光亮！」

他最後對侯友宜說「沒關係，您就繼續拿翹，繼續玩，玩到所有選民都看不下去...」

(中時電子報)