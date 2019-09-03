東吳港生「反送中」被捕 校方證：有輕傷 11:262019/09/03 旺報 李侑珊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東吳大學黎姓港生被控「暴動罪」不准離港。東吳大學學生會立刻在臉書上發文，力挺同學爭民主。（圖/摘自東吳大學學生會FB） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼東華大學與台灣藝術大學之後，東吳大學學生會2日晚間表示，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，被指控「暴動罪」，目前交出護照等證件，不得離開香港。 東吳大學表示，目前已透過香港校友會聯絡上該名香港學生，同時也與台北經濟文化辦事處聯絡，目前學生安好，身體沒有大礙，僅有輕傷，校方將站在教育立場，學生如有需求，校方將盡力協助。 (旺報 ) #大學 #東吳 #學生 #香港 #校方 也許您會感興趣 推薦閱讀 陽明交大合校案9月表決 郭旭崧：這是強強結合 16:102019/08/30 生活 曾幾何時 陸港台年輕人已憾恨糾結 04:102019/08/31 話題觀察 大專生租屋補貼 9月起適用 04:102019/08/31 生活新聞 總統3000萬大紅包 修西苑棒球場 04:102019/08/31 地方新聞 影》 示威者聚集香港機場 一度有人衝進客運大樓 14:012019/09/01 兩岸 標普首度 政治風險列為香港信用評等風險因子 17:422019/09/01 財經 香港中大百萬大道罷課集會 3000學生參與 12:512019/09/02 兩岸 雲林沿海唯一大學始業式 張麗善邀學子行銷雲林之美 18:072019/09/02 生活 罷課不罷學 3萬人站滿百萬大道！學妹雨中下跪 籲林鄭回應5訴求 04:102019/09/03 兩岸要聞 黃之鋒訪台尋支持 盼今天台灣、明天香港 11:202019/09/03 政治 生活熱門新聞 自助餐菜變少？專家曝台灣極大怪象 - 生活 劍魚颱風打轉後北上 彭啟明：想到這怪颱 - 生活 掉到一毛不剩 33歲無毛女中醫治療救回毛囊 - 生活 彭啟明：颱風「玲玲」位置很尷尬 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。