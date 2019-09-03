繼東華大學與台灣藝術大學之後，東吳大學學生會2日晚間表示，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，被指控「暴動罪」，目前交出護照等證件，不得離開香港。

東吳大學表示，目前已透過香港校友會聯絡上該名香港學生，同時也與台北經濟文化辦事處聯絡，目前學生安好，身體沒有大礙，僅有輕傷，校方將站在教育立場，學生如有需求，校方將盡力協助。

(旺報 )