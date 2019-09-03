台北市長柯文哲與橘營關係密切，由於親民黨握有提名總統人選的「門票」，日前傳出宋楚瑜原有意把「門票」給柯，橘白陣營合組聯盟，前提是柯不能組黨，以免衝擊橘營政黨票，不料柯卻在上月初籌組台灣民眾黨，宋楚瑜氣得一度想辭掉「台北市政府首席市政顧問」以示抗議。

台北市長柯文哲3日出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮，在烈陽下走入台北市忠烈祠。（鄭任南攝）

對於白橘疑因政黨票撕破臉，導致親民黨有意將「門票」讓給鴻海創辦人郭台銘？柯文哲今趕忙澄清，沒有啦，這都報紙講的，他也不曉得阿！兩人很久沒見面了，會再找時間拜訪宋楚瑜，有些政壇前輩，有空要多多去跟他們講一下話。

不過談到籌組台灣民眾黨前是否有先知會橘營？柯文哲僅說「沒有啦，我跟你講，我不是講說組黨在吃便當的時候想到⋯⋯以後再寫一篇創黨烏龍記」。

外傳宋楚瑜一度想辭掉「台北市政府首席市政顧問」以示抗議，柯文哲說，這倒不會啦，他們這些比較有年紀的人，不管是王金平或宋楚瑜，也許年輕時在權力圈子裡面，但他們到一定年紀，感覺上都豁達很多，比較沒有很汲汲於名利的感覺。

柯文哲強調，白菊合作沒有什麼破局啦，媒體追問那是否有「成局過」？柯文哲則笑稱「就還沒談過阿！呵呵」。

(中時 )