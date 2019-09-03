生活越來越便利，業者把握懶人商機，造成外送餐崛起，許多人用網路訂餐，相受便利的服務直接把食物送到家。然而方便可不能當隨便，不感激外送員就罷，可別糟蹋別人！竟有人點餐要求外送員送餐到府「不准按門鈴，否則給負評」，且要求外送員「撿」地上的錢，令網友震怒「別把人當乞丐」！

有網友在臉書爆廢公社上轉載一則對話截圖，一名屋主跟外送員對話，屋主表示，「錢我會放在地上，等等自己撿，不准按門鈴，否則會給你負評」。此內容一PO出，令廣大網友憤怒，直呼「太扯！根本不把外送員當人，難道當人乞丐」？

網友PO出誇張訂餐屋主與外送員對話。（摘自爆廢公社公開版）

雖有部分網友表示「可能偷偷叫的」、「可能裡面在開趴，不方便」，但這惡劣行徑令網友替外送員打抱不平，希望他能公布這屋主的住址，好讓網友揪團朝聖去按爆電鈴。

「有手有腳的，有本事就自己出門買」、「如果是我，我甘願不要賺這筆錢」、「那食物也放地上就好」、「裡面是有屍體還是有人質」、「食物也放地上再多送2根蠟燭才有誠意」、「對於這麼親切的客人，我們通常都會幫他多加點料」、「當外送員是什麼？要外送員自己撿錢，人家外送已經很辛苦了，還遇到這種心理有問題的人，那外送員也可以將訂的食物丟在垃圾桶，叫訂貨員自己撿。」

另外有網友強調「千萬不要得罪餐飲業跟外送員，千萬不要」，因為你的食物飲料都是來自於他們手中。並呼籲大家都能對各種職業保持尊重，職業不分貴賤。

(中時電子報)