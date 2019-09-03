位處農業特產豐饒嘉南平原的台灣首府大學，3日中午在台大醫院國際會議中心舉辦「在地有機烘焙創新教學成果」展示，秀出烘焙系結合地方農特產品的創新教學成果。

台灣首府大學校長戴文雄表示，學校經常與各區合作，參加農特產品產業文化節活動，為各區農特產品研發美食；如餐旅系曾參加台南市農業局主辦的月光米促銷活動，為大會準備千人長壽司成為亮點，還有台南市政府主辦的牛肉麵及牛蒡促銷產業活動、農業局的雞肉月餅的開發等。餐旅系及烘焙系師生也配合麻豆區公所主辦的文旦節產業活動，開發文旦特餐及烘焙伴手禮品等；烘焙系學生劉宇芸和侯姿妙在龔靜宜老師的指導下，也以麻豆大白柚及永康區的菜餔等食材結合，做出特色月餅，獲得高雄百年老店舊振南漢餅文化館主辦的「第一屆漢餅烘焙新星選拔賽」第一名。

戴文雄表示，該校近幾年已與農糧署、勞動部雲嘉南勞動分署、有機遊藝食農教育協會等單位共同辦理食農教育活動、有機農業經營管理課程等活動。校內則在觀光系及幼教系課程中，融入推動食農教育的導覽解說教學與繪本製作，餐旅系及烘焙系也致力於有機農產品的利用與加工，未來會配合政府單位協助推動有機教育推廣、有機驗證產銷輔導、農業人才培育、有機農產品加工加值等措施，也歡迎各地有機農友與學校產學合作。

(旺報 )