埤豐橋下溺水男 遺體尋獲 12:012019/09/03 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 溺水葉男原以為被溪水沖至下游，上午在落水處找到遺體。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市豐原區埤豐橋下2日發生溺水事件，22歲葉姓男子與同事在橋下戲水，他半身裸身、身著藍色四角褲，於水中掙扎後便不見蹤跡，研判已被沖至下游，現場遺留拖鞋、脫下的上衣及短褲，台中市消防人員、台中市穿山甲救難協會等救援人員，在進行1天搜救後，今天近11時於埤豐橋下落水處找到遺體，目前由第一大隊帶家屬前往確認。 (中時 ) #台中市 #埤豐橋 #人員 #遺體 #豐原 也許您會感興趣 推薦閱讀 盧秀燕不挺韓？港媒解析恐是這原因害的 08:222019/08/30 政治 伴毛孩最後旅程 中市要求業者設許可證 15:092019/08/30 政治 中市六都招商王 聚焦「台商回流」拚經濟 00:232019/08/31 政治 中市動保處到審計新村宣導友善寵物空間標章 20:062019/09/01 生活 中市再建4停車場 增1300車格 04:102019/09/02 地方新聞 烏石坑原墾區域土地議題 都發局納入國土計畫參考 11:232019/09/02 生活 22歲男埤豐橋下失蹤 消防搜救中 13:102019/09/02 社會 男溺水豐原埤豐橋下 搜救3小時仍未果 15:372019/09/02 社會 中市府上半年促參投資約84億元 績效全國第一 17:322019/09/02 生活 埤豐橋下戲水 溺水不見蹤跡 04:102019/09/03 地方新聞 社會熱門新聞 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 這款車門設計 讓開門不再發生車禍 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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