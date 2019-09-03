台中市豐原區埤豐橋下2日發生溺水事件，22歲葉姓男子與同事在橋下戲水，他半身裸身、身著藍色四角褲，於水中掙扎後便不見蹤跡，研判已被沖至下游，現場遺留拖鞋、脫下的上衣及短褲，台中市消防人員、台中市穿山甲救難協會等救援人員，在進行1天搜救後，今天近11時於埤豐橋下落水處找到遺體，目前由第一大隊帶家屬前往確認。

(中時 )