法務部矯正署嘉義看守所舉辦中秋懇親活動，收容人齊力剝柚子。（張毓翎攝）

懇親活動前的太鼓表演。（張毓翎攝）

下周五是中秋佳節，是每年家人團聚的重要節日，法務部矯正署嘉義看守所於3日上午舉辦「溫馨中秋–柚見團圓」中秋節懇親活動，由收容人和家屬一起比賽剝柚子，各個參賽者卯足全力，眾人皆看得目不轉睛，現場氣氛滿是歡笑與溫馨。

今日嘉義看守所媒合衛生局、嘉義縣就業中心等公部門，共同辦理關懷更生人活動，共計95位收容人、181位家屬參加，除了有進行反毒、交通安全等宣導，還有規畫親子趣味競賽，收容人將剝好的柚子，分享給家屬；收容人也將事先錄製的「為孩子說故事」CD片，獻給家人，讓親人知道自己的改變和感謝。

今日活動，共計95位收容人、181位家屬參加。（張毓翎攝）

法務部矯正署嘉義看守所秘書陳龍杰表示，為落實「獄政管理人性化」目標，嘉義看守所每年的母親節、端午節及中秋節都會舉辦懇親活動，參加的對象為收容人1年無違規且表現良好，未來會考慮將「被告」納入參與範圍，期盼透過這些活動拉近收容人與家屬間距離，並修復服刑疏離的關係，達到遠離犯罪，重新復歸社會的目標。

法務部矯正署嘉義看守所表示，期盼透過活動拉近收容人與家屬間距離，強化彼此的連結。（張毓翎攝）

此外，嘉義看守所拍攝的微電影「愛‧枷鎖」已傳至臉書「108矯正聯展」，他們邀請民眾到臉書按讚，並將影片多多分享給親朋好友。影片內容以媽媽和女兒的角度，分別講述對彼此的思念，媽媽雖然無法回家探望孩子，但在看守所裡仍時常掛心孩子，要將一切最好的留給家人。許多網友看完後，紛紛在底下留言「全片充滿淡淡哀傷，但也看到滿滿希望」、「有洋蔥，拍的真棒」、「已哭...」，劇情深感人心。

(中時 )