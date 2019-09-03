今天是九三軍人節，總統蔡英文今天接見敬軍企業代表，除強調執政後鼓勵軍人穿軍服上街外，她也表示，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，國人同胞可以透過一個簡單的「加油」或比一個肯定的手勢，向國軍致敬。對此，網友噓爆並表示「政府精神錯亂一下罵一下捧」、「又到消費時間了」。

總統上午在總統府接見「敬軍企業代表」致詞表示，今天是九三軍人節，是屬於軍人的日子，身為三軍統帥，她要向所有挺國家、挺國軍的敬軍企業表達最深的敬意與謝意。據中央社報導，總統提及，軍人是國家的支柱，不但國軍弟兄姊妹要以軍人的身分為榮，台灣社會各界也應該要支持國軍，以國軍為傲。她說以往是很少有軍人穿著軍服上街，美軍可以，中華民國的國軍當然也可以，所以執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮。她說，特別是在軍人節這一天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，國人同胞可透過簡單的「加油」，或比一個肯定的手勢，向國軍弟兄姊妹致敬。

這番言論引發網友議論，紛紛表示「政府精神錯亂一下罵一下捧」、「又到消費時間了」、「」、「當兵超怕被人知道！果然空心菜」、「把軍人打成米蟲還要消費」、「講這種外行話」、「沒當過兵這種幹話少講」、「穿軍服，買飲料，拍照上新聞，檢討寫不完」。

不過也有網友認為「這是對的宣導，不懂噓什麼。現象就是大家怕，她就是在描述這種現象要翻轉」、「推小英！覺得穿軍服羞恥的沒資格當軍人」、「本來就該這樣，放假不准穿軍服根本莫名其妙」。

(中時電子報)