新式數位身分證將在明年10月換發，總經費48億元，行政院宣布由中央印製廠全權負責。不過現在有廠商向周刊爆料，這項標案從原來的公開招標，突然改成限制性招標，而且直接由中央印製廠得標，懷疑其中有「詭」。

前年二代新版晶片護照剛上路就出大包，被發現內頁誤用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，就是負責承製的中央印製廠誤用照片，一口氣印錯55萬本，原本重印費用高達2.2億元，要由全民買單，後來改成貼防偽貼紙，花1650萬元。

而明年要換發的新式數位身分證，再度由中央印製廠負責。不過有廠商向《鏡週刊》爆料，指這項標案原本金額40億元、預計10月公開招標，不料卻在6月祕密改為限制性招標，直接由中央印製廠得標。

而中央印製廠隨即將預算提高至48億元，8月底還另開標案轉包，要求投標者須有銷售12億元以上PC晶片卡、護照或印製設備的經驗，等於完全排除本土廠商。

爆料廠商無奈表示，同業都覺得被政府「呼嚨」，更質疑此標案可能為特定外商量身打造，擔心全台2300萬人個資洩光光。

(中時電子報)