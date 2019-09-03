從事媒體工作的林姓男子，在社交場合認識已婚的崔姓女子後，2人偷偷開啟一段婚外戀情，直到崔女丈夫提醒林妻「我老婆是出軌慣犯」，林妻開始注意老公徑，直到看到先生和崔女LINE的親密對話，雖沒有掌握通姦事證，但林在老婆詢問「外面是不是有女人？」一句話下，心虛坦承有有婚外情，下跪認錯。案經林妻提告，法官認為崔女侵害林妻的配偶權，判她要賠20萬精神慰撫金。

林姓男子夫妻，去年6月初參加扶輪社活動，認識崔女和其丈夫，雙方基於工作需要互相交換LINE帳號。儘管林妻妻後來發現丈夫與崔女互動熱絡，但基於互信，並未深究。

去年8月中旬，崔女丈夫透過臉書私訊林妻，吿知他看到太太與其丈夫共乘一車到陽明山，並說「我老婆是婚姻出軌慣犯」，提醒要多加注意林與其妻之間的互動。至此，林妻開始起疑，並在當晚詢問丈前往陽明山一事，林夫卻瞞稱：「還有一名男性友人同行」，林妻認為丈夫有所隱瞞，為掌握確切證據，心想不能打草驚蛇，就未再追問。

直到去年10月中間，全家到金門家庭旅遊時，林妻看見丈夫LINE對話內容，確定丈夫與崔女常相約到咖啡廳、KTV及MTV等地點約會，並有許多親密對話，當晚等女兒入睡後才攤牌，丈夫隨即承認和崔女只有擁抱、親吻等行為，並下跪道歉。

林妻認為，崔女介入她原本幸福美滿的婚姻生活，導致整個家庭受到影響，因此求償精神慰撫金100萬元。崔女挨告後否認不軌，但法官審視LINE對話內容認為，2人確實曾經交往，且兩人後來雖分手，但分手後第25天雙方又再度聯絡，且崔女曾主動傳咖啡圖片給林，表示分手後仍想念林之意；林男也回傳訊息表達懷念，可見兩人當初屬情侶關係。

台北地院審理後法官認為，侵害配偶權的行為，並不以通姦行為為限，夫妻任一方與他人間存有逾越普通朋友一般社交行為的不正常往來，就逾越社會一般通念所能容忍的範圍，足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福的忠實目的時，難認沒有以違背善良風俗的方法，加損害於他人故意，違反忠誠義務的一方，就要負非財產上即精神慰撫金的損害賠償責任。崔女既已侵害林妻配偶權，判決應賠償20萬元。

(中時 )