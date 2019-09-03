一名網友在臉書上抱怨，他去自助餐廳打算買6個一樣的便當，因為只有一個人，結果一個個結帳到第5個的時候，店員竟突然神色緊張地問他，「為什麼一次只拿一個便當，重覆來這裡結帳？是對我算錢有問題嗎？」讓他心想，店員莫非心裡有鬼？

原PO在臉書《爆怨公社》，他說自己一人前往自助餐店打算買6個相同菜色的便當，但因為店員忙碌中，無法協助原PO，他只好自己一次夾一個、排隊拿去結帳，沒想到，結帳的店員在他結到第5個時，竟緊張地問，「你為什麼一次只拿一個便當，一直重覆來我這裡結帳？是對我算錢有問題嗎？」原PO無奈地向對方解釋完後，心裡默默猜想，「莫非是...心裡有鬼」。

網友們看完後也紛紛回應，「她怕6個都是不同價錢」、「第三個開始懷疑，第四個手心發汗，第五個她怕了才問你」、「你回他說，一樣的菜昨天便宜10塊試試…」。

(中時電子報)