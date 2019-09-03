國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左起）、高雄市議員李雅靜、立委許淑華、高雄市議員陳麗娜、立委陳宜民3日舉行「李瑞倉黑手深入，高雄氣爆善款成陳菊小公庫？」記者會。（姚志平攝）

韓國瑜競選總部日前質疑前高雄市長陳菊市府「濫用善款、糟蹋善心」，韓競辦今天再列舉善款使用項目，其中觀光局到大阪觀光推廣4天，卻僅簡報25分鐘，補助民眾到災區旅遊的四季逍遙遊計畫，不僅未列入災區，竟用於補助民眾前往台中賞花博，痛批善款淪為前市府私房錢，強力譴責陳菊並要求道歉。

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華今天偕同高雄市議員陳麗娜、李雅靜以及立委陳宜民、曾銘宗舉行記者會，直指高雄氣爆善款淪為陳菊小金庫，違反公益勸募條例，呼籲檢調應盡速調查時任高雄市政府秘書長李瑞倉。

許淑華痛批，面對外界質疑，只看到陳菊在臉書氣噗噗指國民黨不該消費氣爆善款，卻沒有向大眾說明高雄氣爆專戶行政費原有使用上限，後來卻改成經委員會審議就可支付的「霸王條款」，邀請李瑞倉出席記者會讓他自清，結果李未現身，顯然不敢面對。

身兼高雄市議會氣爆善款調查小組召集人陳麗娜指出，社會局善款沒用完，本應將賸餘款繳回，然而陳菊政府卻私下以轉給觀光局，細看觀光局37項計畫，和災區救助直接相關的「幾乎沒有」。

陳麗娜列舉說明，觀光局又挪用150萬善款，在2016年5月8日至11日，到大阪進行為期四天的大阪觀光推廣會，然而推廣活動只舉行3個半小時，其中高雄市與屏東縣觀光局各簡報15、10分鐘，以及拜會大阪觀光局和座談2個半小時，根本就是拿公務員出差旅費當豪華出國團使用。

另外，陳麗娜質問，高雄市政府於2016年7月執行到2018月10月的「四季逍遙遊計畫」，動支善款149萬元，推出甲仙、美濃等10種輕旅行路線，但補助民眾遊玩卻沒有納入災區，更可惡的是，該計畫在去年10月，在選舉前補助民眾前往台中賞花博，「請問台中花博和促進災區觀光有什麼關係？陳菊是不是挪用善款幫林佳龍造勢充場面？」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，依照公益勸募條例，主管機關內政部應進行相關查弊，同時呼籲正在偵辦的高雄地檢署應依法查辦，監察院也應介入調查，追究高市府官相關人員的政治責任。

(中時 )