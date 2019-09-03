圖說：主持砲火猛烈，李問一臉木然。(Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供)

2020立委選舉，民進黨發言人李問自動請纓出征馬祖，可望明天中執會通過提名，不過今在廣播節目主持人周玉蔻犀利質問，「不是擺一個人到馬祖，哎喔，好棒棒，那是天兵的想法」；「這是三十年前國民黨提名的概念，若改不了這提名概念，你以後候選人怎麼死在沙場上都不知道」。

主持人的震撼教育，李問一臉木然，一旁的來賓現任議員、台北市松山信義區立委參選人許淑華也是一臉尷尬。

民進黨立委佈局，艱困提名進入尾聲，明天中執會可望通過不少新人，由於這次提名，黨內「現任議員派」與「新人派」爭議不斷，今李問上電台專訪，尚未被提名先受震撼教育。

李問與許淑華今接受「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》」專訪，主持人不僅在廣告時間還是節目時段，對於新人李問連番質疑，「和馬祖是什麼關係？憑什麼去馬祖？」李問解釋，自己長期關注國防、國際觀光與外交，過去常有機會到馬祖。

周玉蔻說，馬祖人會認為要能賺錢，但如果民進黨人選上立委，共產黨就不跟馬祖交流了；李問則說，馬祖的中國大陸觀光客約占10％，還是以台灣的觀光客為主，要平均行銷。

周玉蔻也說，民進黨執政三年了，有在整合嗎？看看日本人怎麼在推觀光的。周還說，「不是擺一個人到馬祖，哎喔，好棒棒，台北人願意到馬祖，那是天兵、天龍的想法。」

許淑華一旁緩頰，趕緊說，「對啊，要趕緊幫他做些study....」。周還說，「不要告訴我，李問啊學歷好，國安會當過助理，現將他送到偏遠地區是好棒棒，這樣馬祖人會生氣，這是三十年前國民黨提名的概念，若改不了這提名概念，你以後候選人怎麼死在沙場上都不知道，提名小組明天要提名，若改不了這個概念。」

周說，「民進黨拋棄了馬祖8年，現在突然推出李問，然後說他好棒棒，沒說服力。」還問李問「憑什麼到馬祖？能帶給馬祖什麼東西？」李問說有高度的意願去參選；周玉蔻則說，意願是一回事，「我也有高度意願當總統，從來也沒有敢選總統」。

許淑華又趕緊救援說，「李問是要把馬祖的好，讓大家知道」。主持人還問「若選不上，會住到馬祖嗎？」李連忙說「會啊！會啊！」主持人追問「發誓？不回來？」李問似乎受到震撼，有點語塞反問「什麼？」許淑華趕緊接話，「還是會來回啦，他會在那邊蹲點、繼續做服務」。

(中時 )