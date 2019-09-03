九月颱風生成旺季，除了玲玲、劍魚外，菲東及關島附近，都還有低壓在醞釀發展，氣象達人彭啟明表示，最近很熱鬧，八九月本就是西太平洋颱風的旺季，這是典型颱風季的特徵；不過每次颱風還沒來，菜價就會先漲一波，他透露，台灣和日本的菜價波動有極大的不同。

彭啟明在臉書發文指出，大家不要太急躁問會不會侵台，因為颱風行徑的預測誤差，三天以上還有三、四百公里以上，更何況一周後的颱風。太早說，只有對物價哄抬，有集體的醞釀意識，他透露最近去自助餐店，菜的份量都有變少，葉菜類都貴了不少。

彭啟明有感而發，過去曾分析台灣菜價波動，總是看到颱風還沒有來，就會先漲一波，台灣和日本的菜價波動很不相同，這不是菜蟲、也不是農民故意，而是大家的集體意識共同造成的。彭啟明說要避免菜價，波動，應避免傳遞不必要、不確定高的訊息，不然受害的還是每一個消費者。網友則回應「菜貴的離譜！」、「沒有農損前就漲價，很奇怪！」

(中時電子報)