台北市長柯文哲日前直言，綠營為了總統大選，在每個縣市編列的競選經費十分可怕，黨主席卓榮泰昨在臉書PO文回擊「柯最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？這些可不可怕？」 並說「您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？」柯今狠酸「他真的這樣講？勸他趕快撤掉貼文」。

對於卓榮泰稱「民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費」，柯文哲一臉不可置信，還數度向提問記者確認「他真的這樣講？確定？Are you sure？」一聽到是卓榮泰在臉書的PO文內容，柯文哲酸說「我勸他趕快撤掉！」媒體詢問柯文哲是否有看到相關資料？柯則神祕兮兮說，這個涉及國家機密，「不要告訴你，但有時候講話要用常識，民進黨總統大選沒有編縣市的預算，這你相信嗎？」

對於卓榮泰質問他下鄉趴趴走經費哪裡來？柯文哲說，放心好了，「我們這個叫寄生蟲戰術，我們只有出高鐵票，其他我們到哪個地方，吃飯都給人家請的」。

(中時 )