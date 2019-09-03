一艘潛水船2日清晨行駛在美國南加州外海時突然發生大火，至今已有8人死亡、20多人下落不明。

一艘潛水船2日清晨在南加州外海遭遇大火，目前死亡人數攀升至8人。

一艘潛水船2日清晨在南加州外海遭遇大火，目前死亡人數攀升至8人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘名為概念號（Conception）、全長23公尺的商用潛水船，2日清晨3時14分停在南加州聖克魯斯島（Santa Cruz Island）外海時突然起火，聖巴巴拉郡（Santa Barbara County）警長布朗（Bill Brown）周一表示已發現4具遺體，今日又在靠近船身的海床發現另外4位罹難者，也讓這起船難死亡人數攀升至8人。

美國海岸防衛隊隊長羅徹斯特（Monica Rochester）說，概念號出事當時，船上一共載有39人，包含33名乘客、6名船員，事發當時已有5名船員先被救起，至今仍有26人下落不明，羅徹斯特說，恐怕要做好最壞打算。

海岸防衛隊的貝米斯（Aaron Bemis）表示，火苗竄燒當時5名船員正好在主船艙，他們及時跳海逃生才獲救。其餘乘客則都在甲板下方的床鋪區休息，貝米斯說他們收到通報指出，乘客被大火困住，火勢太猛烈，即便已經完全撲滅，我們仍無法登船尋找生還者。

此外，火勢迅速蔓延，也增加消防隊員救火難度，貝米斯描述，每當火被撲滅了，突然又燒回來，「大概是因為船上燃料的關係。」此外，清晨海上起霧，也增加搜救困難。

羅徹斯特說這艘潛水船一切符合規範，目前尚不清楚引發大火原因，當局也未找到任何犯罪證據。

(中時電子報)