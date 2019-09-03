許姓男子在2016年8月，因不滿劉姓友人在外放話，指他偷了別人200萬財物， 竟然夥同友人高廷江強押劉男，當時才因殺人假釋出獄不久高男義氣相挺，夥同徐以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐15小時致死，還狠心棄屍在乳姑山一處草叢。高男犯案後逃亡遭通緝，一審重判無期徒刑，二審則改判18年。案經上訴，最高法院審理後，3日駁回上訴，維持有期徒刑18年定讞。

警方調查，許男和綽號「小武」22歲劉男，從網友成朋友，不過劉在外放話，指許與人共謀偷竊另名友人的財物，許男就在2016年8月22日約劉男在平鎮區明德路一處超商談判，雙方一言不合，許男與綽號「小高」的高廷江強押劉男上車，載到乳姑山凌虐。

兩人將劉男押到山區後，直接質問「是不是你放話說我偷的？」接著許男拿鋁棒、電擊棒狂毆劉男的身體 、四肢，並徒手打頭，見劉男否認放話，又將劉男載往楊梅某摩鐵繼續凌虐，直到22日下午5時發現劉男斷氣，將其載回乳姑山一處草叢 棄屍。

許男犯案後丟棄劉男手機，並且拔除其手機的SIM卡，企圖阻止警方查緝；返家數日後良心不安透過友人向中壢警分局自首，帶領員警到乳姑山搜山，在一處草叢中尋獲劉男屍體，經審理重判20年。

一審原判高男無期徒刑，但二審及高等法院審理後，改認定高男在汽車旅館內只是看管劉男，並未動手虐打；雖然高男有殺人的間接故意，但一審仍量刑過重，因此判處18年定讞。

(中時電子報)