成都海關從衣索比亞入境航班查獲象牙製品 11:522019/09/03 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 成都海關從衣索比亞進境航班中截獲的象牙製品。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 成都海關今天表示，成都海關所屬成都雙流機場海關旅檢現場2日在對從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴抵達成都的航班監管過程中，從3名大陸籍旅客行李中查獲疑似象牙手鐲、吊墜等15件，毛重339克。 象牙及其製品屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄I級保護名錄，大陸自2017年12月31日起全面停止商業性加工銷售象牙及其製品，自2018年10月起全面停止商業性進口穿山甲及其製品。 (旺報 ) #成都 #象牙 #製品 #海關 #商業 也許您會感興趣 推薦閱讀 豆製品產量豐 陸人造肉前景看好 04:092019/08/30 話題觀察 中秋節將至 防非洲豬瘟海關提高警覺 18:192019/08/30 生活 跨境電商助攻 成都國際鐵路港運量飆 04:102019/08/31 焦點新聞 成本＋供需走堅 台塑、華夏營運加分 04:102019/08/31 證券．權證 成都最長壽人瑞朱鄭氏 今天過119歲生日 21:092019/08/31 兩岸 世界盃》大陸強壓象牙海岸 笑納預賽首勝 22:142019/08/31 體育 促進兩岸交流！台灣平潭商業聯合會要當經濟合作橋梁 23:592019/08/31 生活 影》名DJ慘死 粉絲葬禮發狂開棺驗屍 10:162019/09/01 國際 北市抽驗麵製品 早餐店蛋餅皮添加防腐劑 11:482019/09/02 生活 偷渡瀕臨絕種動植物 海關要罰 16:562019/09/02 財經 兩岸熱門新聞 陸空軍發佈宣傳MV 殲-20戰機首次7機同框 - 兩岸 私人錄音被媒體曝光 林鄭月娥回應從沒要辭職 - 兩岸 從瓦良格號起步 雙航母展國力 - 日報 黃之鋒訪台前夕 環時重批：新生代漢奸 - 兩岸 兩岸史話－憂成亡國奴 對汪連開三槍 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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