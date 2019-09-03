成都海關今天表示，成都海關所屬成都雙流機場海關旅檢現場2日在對從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴抵達成都的航班監管過程中，從3名大陸籍旅客行李中查獲疑似象牙手鐲、吊墜等15件，毛重339克。

象牙及其製品屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄I級保護名錄，大陸自2017年12月31日起全面停止商業性加工銷售象牙及其製品，自2018年10月起全面停止商業性進口穿山甲及其製品。

(旺報 )