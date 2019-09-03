網友留言。(擷自網路)

韓國瑜民調下滑，與對手蔡英文差距拉大，政治大學地政系教授徐世榮說，韓國瑜民調遠遠落後主因，是韓及太太李佳芬都「毋甘（捨不得）輸贏」，任何的好處都要，最後兩頭落空。網友則批「徐先生挺其邁，徐和陳都『毋甘（捨不得）輸贏』」。

政治大學地政系教授徐世榮昨看到媒體民調，蔡英文大勝韓國瑜後，在臉書發文說，他有一位很有社會歷練的好友，斷言韓國瑜絕不可能選上總統，因為不論是韓國瑜或是李佳芬，「他們都『毋甘（捨不得）輸贏』！」意思是說，他們任何的好處都要，既有的也都捨不得放，根本就沒有破釜沉舟放手一搏的志氣與勇氣，其最後的結果應該就是兩頭落空。

文章一出，有網友支持徐的發文，留言批韓國瑜「吃碗內看碗外，早晚看破手腳」。不過，更多網友在網路上留言批徐世榮，「徐先生挺其邁，徐和陳 都『毋甘（捨不得）輸贏』！」。

還有網友說，「毋甘輸贏是(捨不得輸贏)這樣子解釋的嗎?連解釋成輸不起，你都不知道了，是出來跟人評論殺小啦」、「知識份子不應該這麼智弱！民調非以科學與客觀為之，知識份子應該知道其中道理，卻隨之起舞者，令人不齒」。

(中時電子報)