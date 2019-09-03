時代力量仲裁委員會今將確認是否開除立委高潞以用黨籍，高潞以用今再度強調，時力未審先判，程序有問題。（林縉明攝，資料照）

時代力量立委高潞以用因助理涉嫌違反利益迴避，透過擔任負責人的協會申請經濟部補助，時力決策委員會認定影響聲譽及政黨形象，上月決議除名，高潞不符結果提起黨內行政救濟，並向法院聲請假處分，北院日前認定，時力仲裁委員會尚未做成決定，高潞黨籍仍存在，駁回告訴；時力今舉行仲裁委員會，確認是否開除高潞黨籍。高潞則再度強調，整起事件時力未審先判，甚至帶風向放話除名及後續遞補人選，早已預設立場，處理程序有問題。

高潞以用助理涉嫌用職務之便，申請經濟部能源補助案，違反利益迴避原則，時力決策委員會員做出停權並建請黨代表大會除名，但上月8月8日時力決策會裁定直接除名，待走完程序後，依照不分區立委遞補相關規定，將由台大教授鄭秀玲遞補。

針對決策會決議開除高潞以用黨籍，時力二度召開仲裁委員會討論該案決議是否恰當，高潞今天上午在支持者陪同下出面，高潞再度強調，整起事件時力未審先判，甚至帶風向放話除名及後續遞補人選，早已預設立場，處理程序有問題。

據悉，若仲裁結果確定開除高潞黨籍，時力將行文中選會告知高潞已喪失黨籍，並啟動不分區立委遞補程序，依照時力當初不分區名單，高潞遺缺將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

(中時 )