死亡豬隻採樣後現場焚燒銷毀並就地掩埋。(翻攝照片)

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海巡署11岸巡隊蚵寮安檢所人員昨夜巡邏時，在台南北門區急水溪出海口南岸沙灘上發現死亡豬隻屍體，已經明顯腫脹腐爛，立即通報南市動保處，防疫人員前往採樣後立刻焚燒銷毀並就地掩埋，檢驗結果報告預計1天內出爐，由於秋節將至，肉品需求大增，相關人員不敢大意。

蚵寮安檢所人員昨日下午近7時發現豬屍，依標準程序處理，通報動保處後，拉起封鎖線警戒現場，動保處防疫人員稍後到場，初步研判死亡豬隻約5個月大，體重近百公斤，因海水浸泡等因素屍體已經明顯腫脹，外觀尚能分辨，無法判斷是從何而來。

防疫人員進行採樣後，將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢驗報告最快24小時就會出爐，豬隻屍體則採焚燒方式銷毀，再就地挖坑掩埋，並灑上生石灰消毒。

台南市動保處呼籲，畜牧場或民眾家中飼養的動物死亡後不可任意丟棄，若經檢舉或查獲將依動物傳染病防治條例開罰5萬到100萬元，另外養豬業者應每日觀察豬隻健康情形，如果有發現可疑疫情時，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫，做好防疫工作。

(中時 )