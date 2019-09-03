桃園市平鎮警分局為了鼓勵員警甩大肚、練核心，分局長李建民特別情商皮拉提斯專業教練古芷聿開班授課，為員警們強健核心、雕塑身材，只是搞笑的是，許多第一次聽聞皮拉提斯這個名詞的員警，還以為是西點烹飪課，教大家做「提拉米蘇」。

為讓員警保有一定的體力與戰力，每個月都會辦理射擊、跑步及體技的相關訓練，但市警局認為員警應該多接觸其他訓練體、技能方案，要求各單位應舉辦多元性體技訓練。有鑑於此，李建民請來了皮拉提斯核心運動專業教練古芷聿，自9月1日起一周2次到警分局教授皮拉提斯專業課程。

古芷聿除有擁有多項體適能講師資格外，還是AFAA美國有氧體適能協會的檢定官，教學經驗豐富。古芷聿表示，皮拉提斯是一項靈活度高且用途廣泛的訓練，也可稱為「修正性運動」，可以針對員警的需求，而搭配不同的動作組合，調整對肌力與柔軟度之間的比重，鍛鍊核心肌群甩掉大肚及重塑窈窕體態。

許多男性員警都是第一次聽到皮拉提斯這個名詞，紛紛好奇來觀望，還有部分員警誤以為分局要開西點烹飪課，教大家如何做「提拉米蘇」。在古芷聿細心的教學下，70分鐘的課程讓人狂噴汗，首度體驗的員警們都直呼爽快。

(中時 )