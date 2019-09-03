甘肅酒泉組建消防空勤救援隊 應對救援挑戰 12:072019/09/03 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甘肅省酒泉市消防救援支隊與敦煌飛天通用航空公司合作組建消防空勤救援大隊。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為更好地應對「全災種」「大應急」挑戰，加快推進應急救援專業化、職業型升級，9月2日，甘肅省酒泉市消防救援支隊與敦煌飛天通用航空公司合作組建消防空勤救援大隊。 該公司30多名飛行員、飛行教員、機務人員，以及6架直升機、2架固定翼飛機、15架動力懸掛滑翔飛機，將參與到將來救援行動中來，這對發生在溝谷、戈壁、沙漠等偏遠地區及地面救援力量無法迅速抵達的地震、洪災等自然災害現場救援發揮重要作用。也對人員失聯搜救、火災事故偵查等救援提供有力保障。 (旺報 ) #救援 #消防 #人員 #公司 #空勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 有你真好！中市警表揚協勤民防人員 10:082019/08/30 生活 航空業3年罷工3次 學者籲7天預告期 11:392019/08/30 生活 小布帥氣現身威尼斯 《星際救援》搶攻影帝 12:332019/08/30 娛樂 二子山溪水暴漲 吉普車6人困溪水 18:502019/08/30 社會 小布漂浮太空拍片第一難 04:102019/08/31 娛樂新聞 高雄彌陀1移工下水抓魚大浪捲走 已無心跳 18:192019/09/01 社會 永續經營當道 公司治理為首 14:512019/09/02 財經 香港瑪麗醫院響應三罷 築「瑪麗之路」保護傷患 17:142019/09/02 兩岸 專家傳真－異議股東股份買回請求之案件爭議 04:102019/09/03 產業特刊 茄冬路樹險死 台東市長救援 04:102019/09/03 地方新聞 兩岸熱門新聞 陸空軍發佈宣傳MV 殲-20戰機首次7機同框 - 兩岸 私人錄音被媒體曝光 林鄭月娥回應從沒要辭職 - 兩岸 從瓦良格號起步 雙航母展國力 - 日報 黃之鋒訪台前夕 環時重批：新生代漢奸 - 兩岸 兩岸史話－憂成亡國奴 對汪連開三槍 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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