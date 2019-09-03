為更好地應對「全災種」「大應急」挑戰，加快推進應急救援專業化、職業型升級，9月2日，甘肅省酒泉市消防救援支隊與敦煌飛天通用航空公司合作組建消防空勤救援大隊。

該公司30多名飛行員、飛行教員、機務人員，以及6架直升機、2架固定翼飛機、15架動力懸掛滑翔飛機，將參與到將來救援行動中來，這對發生在溝谷、戈壁、沙漠等偏遠地區及地面救援力量無法迅速抵達的地震、洪災等自然災害現場救援發揮重要作用。也對人員失聯搜救、火災事故偵查等救援提供有力保障。

(旺報 )