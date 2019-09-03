徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，後來透過女友人董vivi（董子綺）介紹，租給另一女楊強蓉，怎知爆出詐賭風波，日前徐乃麟提告楊強蓉毀謗，包含因楊強蓉稱董子綺是徐乃麟的女密友，以及徐乃麟叫董子綺向楊強蓉調借現金及米蘭苑成賭場等，今(3日)楊、徐兩人現身地檢署，徐乃麟快閃離開，表情淡定，僅說了5次謝謝未多發言就坐車離開。

黃姓律師（左）與楊強蓉向媒體說明事由。（盧禕祺攝）

楊強蓉稍晚出來，大喊冤說：「徐乃麟我給你很多時間，你威脅我、勒索我，叫你女朋友來殺我小孩，我把小來送到英國，到今天為止，我還在保護你，你找了各大幫派要來找我，孩子爸爸告訴我，我們要走司法，我辛苦走到今天3年半了，他在庭上還在說謊話，我真的說不了，我的委屈3年半，沒有對外講過一句話，徐乃麟你心裡最清楚，米蘭苑的合約書只是簽一個字，你在檢察官面前還在說謊，董子綺告訴我她19歲就跟他（徐乃麟）在一起了，你把董子綺帶到我的公司去賣房子，3月份找賭場老闆娘，4月份開賭場，我是一步一步被害進去，我叫檢察官找人出庭作證，你叫你女朋友（董子綺）勒索我的小孩，要殺我的小孩子，我的委屈跟誰講，我們沒有黑道。」

楊強蓉的黃姓律師說：「這錄音帶部分，徐乃麟也承認確實有這段錄音，在錄音裡面徐乃麟也講董子綺跟他是男女朋友關係，甚至雙方有發生關係，他不否認有講過，但說那是氣話，但是我們認為說楊強蓉小姐就有合理懷疑兩人確實有親密關係，第二件事情，徐乃麟在記者會說強尼跟楊強蓉在他的米蘭苑共同詐賭，但是徐乃麟今天在偵查庭怎麼講，他跟檢察官講，他第一次在米蘭苑打麻將，這個詐賭的人，強尼，就在場，也就是說這個麻將桌上，就有這個詐賭的人，他的米蘭苑在做賭場這個事情，他是知情的，依照客觀證據可以佐證，包括錄音、錄影的畫面，提供檢察官查核，這修些都是客觀的證據。」

徐乃麟提告的另一件內容，是他並沒有拿著愛馬仕的包包、崑崙錶要求董子綺去跟楊強蓉調借現金，黃姓律師說：「但是依照我們提出的事證，董子綺在簡訊裡面，明確的跟楊強蓉說這個包包、崑崙錶，是為了不讓許乃麟跳票用的，錄音、簡訊內容都是客觀的，我們手上的證據有非常多，希望徐乃麟不要對媒體、檢察官說謊。」雖楊強蓉以及律師指證歷歷，稱有證據在手，今也按鈴提告反擊，但全案未定，有待司法查清。

(中時 )