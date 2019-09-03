昨(2)日美國加州一艘載有38名潛水客和船員的船隻，於凌晨時發生大火，儘管已經出動了船隻和直升機救援，但僅有5名船員脫險，由於當時多數人都還處於熟睡狀態，因此多數人認為這些失蹤者可能凶多吉少。

據《太陽報》報導，目前已知死亡人數增至8人，26人失蹤，而船長求救的音檔也流出，並且在船長與海巡人員的音檔中聽見了驚人的事實。從音檔中可以聽見，海巡詢問著船上的狀況在對話當中船長告訴海巡了「船上沒有逃生口」。導致這34名乘客完全無法逃生。

昨日凌晨海巡接獲了一艘名叫「Conception」的船隻的求救訊號，船長告訴海巡：「有33人被困在燒起的船上，他們無法下船」海巡人員問道：「他們被鎖在船裡面嗎？你是不是可以回到船上把鎖上的門打開讓他們可以下船？你的船上沒有任何滅火工具嗎？」船長的回覆在無線電中並不清楚，後來只聽見船長回答：「船上沒有任何逃生出口提供給乘客」

目前警方、直升機、救援挺等仍在持續搜救當中，而失蹤者的家屬們也努力祈禱著自己的家人能夠存活。

海巡與船長對話曝光，船長驚叫「他們無法下船」(影片/CBC NEWS)

(中時電子報)