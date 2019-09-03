◎換瑜傳言不斷 吳敦義駁斥揚言提告

媒體報導宣稱國民黨主席吳敦義派遣張顯耀向大陸傳達國民黨可能撤換總統候選人韓國瑜的訊息，對此吳敦義今日再度否認，被問到是否將對爆出此說的媒體提告時，吳敦義表示若報導是惡意的，且妨礙國民黨的信譽跟信任，當然會提告，有人亂講話不提告怎麼行！

◎限台令發酵！8月陸散客大減38％

大陸限縮旅客來台，8月起暫停發放來台個人簽證，據統計資料顯示，8月來台陸客已有明顯降低，與7月比較，團客減少16.7％、散客減少38％、總數減少28.9％。

◎否認挺郭 青溪總會堅定支持韓國瑜

鴻海創辦人郭台銘日前以總顧問身份到青溪總會進行演講，被外界認為郭台銘進攻深藍基本盤，身為青溪總會理事長的藍委廖國棟也被部分成員質疑，廖國棟特別聲明，他身為國民黨員，堅定支持高雄市長韓國瑜，也呼籲別再讓四年前陣前換將的舊事重演，更別讓分裂的憾事再次發生。

◎遭控詐賭 徐乃麟告妨害名譽出庭

藝人徐乃麟與友人楊強蓉，因豪宅賭場糾紛，雙方有多起官司，徐因不滿楊女指他設局詐賭，控告楊女妨害名譽。台北地檢署今早首度傳喚徐乃麟出庭，另楊強蓉也到庭應訊。徐提早到庭，面對媒體不發一語進入偵查庭。

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(中時電子報)