美網第2種子「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)順利在16強擊敗第22種子西里奇(Marin Cilic)，雖然用掉4盤，不過6-3、3-6、6-1、6-2看來仍是遊刃有餘。特別是納達爾第4盤賽末點出現的前一分，可說是美網今日第一好球。

納達爾在發球之後很快失去主動，但他以招牌的背轉切球擋回西里奇的正手攻擊，西里奇跑到網前把球吊到對角，這球看來沒救了。不料納達爾一路狂奔，從界外再擋回這顆球，撈進角落成為致勝球！納達爾仰天大吼，紐約球迷除了起立致敬也找不出別的話讚嘆了。

這場比賽非同一般，因為納達爾的偶像老虎伍茲(Tiger Woods)也來觀戰。「我很榮幸在老虎面前打球，我常說我沒有別的偶像，就只有老虎一人而已。」事實上伍茲是費德勒(Roger Federer)的球迷，不過納達爾曾到高球場支持他，這回輪到伍茲聲援他了。

納達爾此役表現精彩，11記Ace、38記致勝球都超過對手，簡直把硬地當成紅土在打了。這場與喬柯維奇(Novak Djokovic)的狀況大相逕庭，紐約觀眾全力聲援納達爾，伍茲也顯得很高昂，跟觀眾一同站起來喝采。

(中時電子報)