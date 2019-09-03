郭台銘

鴻海創辦人郭台銘3日上午到嘉義市議會拜訪副議長蘇澤峰，嘉義市多位議員皆出席座談，郭左批意識形態右批藍綠惡鬥，卻強調，這次到嘉義市是來看老友，談談未來嘉義、台灣經濟發展問題，沒有拔樁之說，郭強調「鈔票不分藍綠、政治要為經濟服務」，言談中似乎已做好參選準備。

郭台銘上午參加李承翰入祀忠烈祠典禮，會後受到民眾熱烈歡迎，隨後轉往嘉義市議會，嘉義市議員凌子楚、孫貫志、張敏琪及即將上任的市議員李奕德皆與會，蘇澤峰一見郭台銘便拿出筆記本要簽名，蘇澤峰說自己是郭董的忠實粉絲，之所以會挺郭，是因認同郭的理念及論述，認為他能帶領台灣走向更好的地方。

郭台銘說，這次主要來看嘉義市的經濟，上午在李承翰入祀忠烈祠典禮遇到市長黃敏惠，也稍微了解一下現況，包括產業結構調整、土地重劃等，郭台銘說，嘉義市人才濟濟，除發展觀光產業外，也應該發展精密製造等，對於凌子楚所提的「中央地方一條鞭」郭也表示贊同，更提到未來應該「去中央化」將稅收還給地方政府，地方自治條例等也要翻新。

郭台銘說，台灣的經濟問題是知易行難，因政治長期兩黨輪替，民進黨滿心想打倒國民黨，國民黨只想奪回政權，兩黨沒有專注在建設台灣，大家都意識形態治國，若自己參選，主軸就是「解決問題」、「打破藍綠」，經濟不分黨派，若當總統一定會帶著台灣人到世界各國招商，也會將科技應用到人民生活上，言談中對選總統一事相當篤定。

目前郭台銘的副手仍在尋覓中，郭台銘的考量首選侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒已婉拒，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，若要參選的話，副手定是需緊急處理的事，這部分會在近期內趕快思考，另，是否會選在中秋節「起義」，蔡沁瑜則說，目前時間仍在考量中。

(中時 )